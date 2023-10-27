В Перми выросло число заболевших норовирусной инфекцией юных циркачей

В Перми выросло число заболевших норовирусной инфекцией юных циркачей, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы краевого минздрава, число госпитализированных участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов на утро, 27 октября составляет 20 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее сообщалось о 19 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" из-за вспышки норовирусной инфекции среди участников Всероссийского фестиваля детских цирков.