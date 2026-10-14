В Екатеринбурге снимают ремейк боевика "Кровавый спорт" с Ван Даммом

Екатеринбург активно готовится к международному бойцовскому турниру RCC × Karate Combat, который пройдёт уже 17 октября при поддержке Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, к этому противостоянию команда RCC снимает игровой фильм в стиле легендарного карате-боевика "Кровавый спорт". Роль Фрэнка Дюкса, которого в оригинале играл Жан-Клод Ван Дамм, исполняет Ильяс Хамзин, который по сюжету принимает вызов от самого сильного бойца планеты.

Все съёмки ремейка отсылают к старым фильмам о единоборствах, выходивших на VHS. Команда RCC использует основные киноприёмы той эпохи: фактурные образы героев, атмосферу подпольной арены, восточный стиль, замедленные экшен-кадры, а также эффектные элементы акробатики и единоборств.

Напомним, RCC × Karate Combat – это коллаборация российского и американского промоушенов, в рамках которой состоятся 18 поединков. Главным событием шоу станет бой за титул чемпиона мира между Ильясом Хамзиным и кикбоксёром Александром Космо.