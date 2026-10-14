В погребе частного дома Оренбурга нашли тело медсестры

В Оренбурге в подвале частного дома нашли тело женщины. На нём есть признаки насильственной смерти.

Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Кроме того, началась проверка обстоятельств получения ножевых ранений другой женщиной, обнаруженной в собственном доме в Оренбурге, сообщает областное управление СКР.

По версии telegram-канала Shot, погибшая – медсестра. 47-летняя женщина пропала 9 октября: она ушла из дома после того, как проводила дочь в школу. На следующий день коллеги забили тревогу и начали искать её. В итоге через несколько дней тело пострадавшей с ножевыми ранами нашли в погребе дома на улице Невельской. Рядом находилась её 53-летняя коллега, которую сейчас якобы подозревают в жёсткой расправе. На её теле также были ножевые ранения.