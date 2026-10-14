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Фото: Накануне.RU

На Урале бывшего иеромонаха отправили в колонию за реабилитацию нацизма

В Свердловском областном суде оглашен приговор по делу бывшего иеромонаха, 54-летнего жителя Верхотурья Евгения Пинчука*. Его признали виновным в реабилитации нацизма и призывах к экстремизму и надолго отправили в колонию.
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Как было установлено, в конце 2024 года Пинчук* в одном из Telegram-каналов увидел публикацию о генерале Власове, в 1946 году осужденном за измену Родине и ряд преступлений против руководителей Советского правительства и гражданского населения. Под постом уралец оставил несколько комментариев, реабилитирующих Власова, в частности, назвав его "героем и мучеником".

Также, как показало расследование, в августе 2025 года Пинчук* оставил комментарий в одном из каналов, который содержал призывы к экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти и вражды. Гособвинитель просил для Евгения Пинчука* 7,5 лет колонии общего режима.

Сегодня, 14 октября, состоялось оглашение приговора. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, сам Пинчук* вину не признал. Он подтвердил факт размещения публикаций, но пояснил, что "вкладывал в них иной смысл".

Суд назначил теперь уже бывшему иеромонаху 7 лет колонии общего режима. Также ему на 3 года запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: реабилитация, иеромонах, колония, облсуд


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Ранее 09.10.2026 08:14 Мск Бывшему уральскому иеромонаху вынесут приговор за реабилитацию нацизма

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