ВСУ ограничили доступ к Starlink

Вооружённым силам Украины ограничили доступ к сетям Starlink.

"Поступают сообщения от военных, что для наших операторов только что было усилено ограничение по использованию терминалов спутниковой связи Starlink. Скорость, после которой связь начинает исчезать, – 60-70 км/ч. В движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь", - написал в своём telegram-канале экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко (в списке экстремистов и террористов в РФ).

Он уточнил, что из-за этого ограничения "был сорван ряд важных миссий". По мнению Стерненко, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее в Киеве пожаловались на то, что от США перестали поступать разведданные.