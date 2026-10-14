18-летний житель Иркутской области получил срок за поджог станции сотовой связи

Суд в Иркутской области приговорил 18-летнего жителя региона к шести годам и двум месяцам колонии общего режима за поджог базовой станции сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

В январе фигурант через мессенджер связался с неустановленным лицом, которое предложило ему за денежное вознаграждение совершить диверсию. Юноша в ночь на 14 января прибыл к месту расположения базовой станции оператора связи, проник на территорию, залил оборудование бензином и поджег его. Кроме того, он снял горящую станцию на видео и отправил запись заказчику.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ ("Диверсия"). С учетом того, что преступление было совершено им в несовершеннолетнем возрасте, суд применил положения ст. 88 УК РФ и назначил наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав с осужденного в пользу оператора связи 552 тыс. рублей.