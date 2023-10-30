На стационарном лечении остаются пять юных циркачей, отравившихся в Перми

В Перми в стационаре остаются пять детей с норовирусной инфекцией, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого минздрава, их состояние оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие в настоящий момент выписаны.

Напомним, 26 октября в отдел дежурной части полиции поступило сообщение, что накануне вечером заболела группа детей в возрасте от восьми до 17 лет, прибывших в Пермь для участия в конкурсе и проживающих в гостинице по ул. Мира. Все дети были госпитализированы.

Впоследствии число заболевших детей возросло до 22.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за питанием детей.