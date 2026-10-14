Арбитраж подтвердил решение УФАС по делу о дорогом флагштоке в Нижнем Тагиле

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность решения Свердловского УФАС по делу о флагштоке в Нижнем Тагиле. Об этом Накануне.RU сообщили в антимонопольном ведомстве региона.

Напомним, летом 2025 года ФАС выявила сговор при установке 50-метрового флагштока с триколором. Сообщалось, что в него вступили МКУ "Служба заказчика городского хозяйства", МБУ "Тагилгражданпроект" и АО "Тагилдорстрой", что привело к нарушению антимонопольного законодательства.

Было установлено, что "Тагилдорстрой" участвовал в подготовительных совещаниях, знал все условия будущего заказа и даже за два месяца до аукциона купил флагшток. В УФАС выяснили, что из 30 млн рублей, которые предполагалось потратить на исполнение заказа, реальная сумма, которая была потрачена на работы, составила порядка 5 млн, а 24,9 млн составил доход от картельного сговора.

За нарушение антимонопольного законодательства на АО "Тагилдорстрой" был наложен оборотный штраф в 7,5 млн рублей. Как отметили в Свердловском УФАС, сейчас Арбитражный суд Уральского округа признал это решение законным.

Напомним, что стоимость тагильского флагштока вызывала возмущение у патриотических блогеров. А в 2024 году в День города дорогостоящий флагшток повредил ветер и конструкцию пришлось ремонтировать.