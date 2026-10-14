Житель Техаса нашел в купленной коробке боевые гранаты Второй мировой войны

Житель Техаса купил на распродаже коробку с вещами. Дома он стал разбирать содержимое и неожиданно наткнулся на подозрительные предметы. Мужчина сразу позвонил в полицию, сообщает "Ъ".

На место приехали правоохранители, оцепили квартал и дождались саперов. Те просветили находки рентгеном и подтвердили: перед ними шесть ручных осколочных гранат Mk 2, и они до сих пор боеспособны. Этим боеприпасам уже около 80 лет - такие использовали американские военные во время Второй мировой войны и позже во Вьетнаме. Саперы забрали гранаты и обезвредили их.

Расследование уже закончили. В полиции сказали, что мужчине не будут предъявлять обвинения - в его действиях не увидели злого умысла. При этом по законам Техаса хранить гранаты и другие взрывные устройства нельзя: за это грозит ответственность как за тяжкое преступление.