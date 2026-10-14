14 Октября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Производители электроники просят снизить технологический сбор

Ассоциация РАТЭК попросила Минпромторг пересмотреть ставки технологического сбора. Президент объединения Александр Онищук направил в ведомство письмо 9 октября 2026 года - его подлинность подтвердил представитель РАТЭК, пишет "Ъ".

В ассоциации считают, что текущие правила создают лишнюю нагрузку. Проблема в том, что товары с поданной заявкой на маркировку долго не попадают в реестр ГИС МТ: Минпромторг обновляет перечень только раз в 90 дней. Из‑за этого от 35 % до 50 % новинок первые 3-6 месяцев будут облагаться повышенным сбором, а цены на технику могут вырасти на 1-9 %.

Сейчас планируют ставить сбор на 33 % ниже для товаров из ГИС МТ и на 33 % выше - для остальных. РАТЭК предлагает иной вариант: для товаров вне системы надбавку снизить до 10 %, а скидку для маркированных увеличить до 70 %. Тогда сбор составит 30 % от базовой ставки для маркированной электроники и 110 % - для немаркированной.

РАТЭК также просит освободить от сбора товары, выпущенные таможней до 1 декабря 2026 года, возвращать сбор при экспорте и ввести переходный период для ранних партий.

Участники рынка отмечают, что даже небольшой сбор сильно давит на прибыль: компаниям приходится либо поднимать цены, либо терять маржу. При этом некоторые эксперты считают влияние сбора умеренным - на цены сильнее влияют НДС, стоимость комплектующих, логистика и курс валют.

Ранее в России уже хотели снизить технологический сбор на смартфоны и ноутбуки на 33 %, если они есть в системе маркировки - ГИС МТ: размер сбора будут считать от базовой ставки с коэффициентом по товарному знаку и модели. 

 

Теги: электроника, сбор, расчет


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