Глава свердловских профсоюзов потребовал повысить зарплату мигрантам

Глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских потребовал повысить зарплату мигрантам.

Как заявил Ветлужских в программе "Акцент" на ОТВ, иностранцы не должны быть выгоднее для бизнеса, чем российские работники.

"Мы стараемся мигрантов привлечь в профсоюз, чтобы они также получали белую зарплату, чтобы на них не экономили, чтобы они не становились выгоднее бизнесу, чем наш работник. Пусть их права тоже соблюдаются", - отметил глава свердловских профсоюзов.

При этом он считает, что у россиян должен быть приоритет при приеме на работу.

"Мы за то, чтобы национальная рабочая сила использовалась в первую очередь, был приоритет. Чтобы работодатель был замотивирован через решение власти, налоговую систему привлекать и повышать зарплату нашему работнику и этим привлекал бы российских работников", - добавил Ветлужских.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области планируется снизить допустимую долю иностранных сотрудников.