Все фигуранты "дела Бусылко" останутся под стражей до января 2024 года

Свердловский областной суд вновь оставил под стражей фигурантов громкого дела бывших уральских силовиков – экс-первого замглавы регионального СКР Михаила Бусылко, бывшего заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова. Новый год они встретят в СИЗО.

Напомним, в 2021 году Бусылко и Чуличков были осуждены за взяточничество, а Вострецов – за мошенничество (эту статью затем исключили из обвинения) и посредничество во взятке. В начале 2023 года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен – решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Материалы направили обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Процесс стартовал 7 марта, после чего заседания переносили несколько раз.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 27 сентября Бусылко, Чуличкову и Вострецову был продлен срок содержания под стражей до 10 января 2024 года. Адвокаты фигурантов обжаловали это постановление.

"Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционных жалоб и заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей в отношении подсудимых без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения", - пояснили в облсуде.

В июле все фигуранты "дела Бусылко" также обжаловали продление ареста, но безуспешно.