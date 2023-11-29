29 Ноября 2023
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Фото: СКР Свердловской области

На приговор по "делу Бусылко" поступило две апелляции

Защита фигурантов уголовного дела бывшего заместителя главы СК России по Свердловской области Михаила Бусылко обжаловала приговор суда.
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Напомним, в середине ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес новый приговор по "делу Бусылко". Бывшего силовика обвиняли во взяточничестве, он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Еще один фигурант, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, получил восемь лет и четыре месяца колонии. А адвокат Владислав Вострецов был приговорен к семи годам за посредничество во взяточничестве. Суд также лишил Бусылко звания полковника юстиции, а Чуличкова – старшего советника юстиции.

Как сообщается в электронной картотеке Ленинского райсуда, накануне, 28 ноября, на приговор поступило две апелляционные жалобы. Обе апелляции были поданы стороной защиты. О каких из трех фигурантов идет речь, не уточняется. Дата рассмотрения жалоб пока неизвестна.

Напомним, ранее все трое были арестованы до января 2024 года.

Теги: Бусылко, суд, апелляции, приговор


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