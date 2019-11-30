В СКР подтвердили задержание первого замруководителя следственного комитета по Свердловской области

В СКР подтвердили задержание первого замруководителя СУ СК России по Свердловской области Михаила Бусылко.

На сайте СКР говорится, что на высокопоставленного силовика возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Также задержан адвокат адвокатской палаты Владимирской области, который был посредником.

"Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", - говорится на сайте СКР.

Сейчас следователи будут ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.