13 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Дмитрий Чуличков, Михаил Бусылко, Владислав Вострецов (2021) | Фото: Накануне.RU

Назначена дата рассмотрения апелляций по делу Бусылко и Чуличкова

Назначена дата рассмотрения апелляций по делу бывших свердловских силовиков, которых отправили в тюрьму за взяточничество.

В начале августа Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему заместителю главы Следственного комитета региона Михаилу Бусылко, которых обвиняли в получении взяток в особо крупном размере. Также одним из фигурантов дела был адвокат Владислав Вострецов - ему вменяли посредничество в передаче взятки и мошенничество.

В результате Чуличкову назначили 9 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8,5 лет "строгача", также с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Передававшего взятку Вострецова отправили в колонию на 9,5 лет.

Дмитрий Чуличков, Михаил Бусылко, Владислав Вострецов(2021)|Фото: Накануне.RU

Все трое фигурантов не согласились с приговором и обжаловали его. На прошлой неделе апелляции поступили в Свердловский областной суд, а сегодня была назначена дата их рассмотрения. Как сообщается в электронной картотеке суда, заседание состоится 29 декабря. Рассматривать жалобы будет судья Андрей Калинин.

Напомним, недавно о приговоре бывшим свердловским силовикам высказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги: Бусылко, Чуличков, апелляции, суд



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