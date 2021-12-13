Назначена дата рассмотрения апелляций по делу Бусылко и Чуличкова

Назначена дата рассмотрения апелляций по делу бывших свердловских силовиков, которых отправили в тюрьму за взяточничество.

В начале августа Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему заместителю главы Следственного комитета региона Михаилу Бусылко, которых обвиняли в получении взяток в особо крупном размере. Также одним из фигурантов дела был адвокат Владислав Вострецов - ему вменяли посредничество в передаче взятки и мошенничество.

В результате Чуличкову назначили 9 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8,5 лет "строгача", также с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Передававшего взятку Вострецова отправили в колонию на 9,5 лет.

Все трое фигурантов не согласились с приговором и обжаловали его. На прошлой неделе апелляции поступили в Свердловский областной суд, а сегодня была назначена дата их рассмотрения. Как сообщается в электронной картотеке суда, заседание состоится 29 декабря. Рассматривать жалобы будет судья Андрей Калинин.

Напомним, недавно о приговоре бывшим свердловским силовикам высказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.