"Дело Бусылко": суд отложил рассмотрение апелляции бывших свердловских силовиков

В среду, 29 декабря, областной суд приступил к рассмотрению апелляции по делу бывших свердловских силовиков, которых отправили в тюрьму за взяточничество. В итоге процесс было решено отложить до следующего года.

Напомним, что в начале августа Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему заместителю главы Следственного комитета региона Михаилу Бусылко, которых обвиняли в получении взяток в особо крупном размере. Также одним из фигурантов дела был адвокат Владислав Вострецов - ему вменяли посредничество в передаче взятки и мошенничество.

В результате Чуличкову дали 9 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8,5 лет "строгача", также с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Передававшего взятку Вострецова отправили за решетку на 9,5 лет.

Все трое фигурантов не согласились с таким вердиктом и обжаловали его. Сегодня Свердловский областной суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов и осужденных, а также представления прокурора на приговор Ленинского райсуда.

"Со стадии дополнений суд отложил дальнейшее рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора на 18 января 2022 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, ранее о приговоре бывшим свердловским силовикам высказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.