Прокуратура обжаловала приговор по "делу Бусылко"

На приговор по уголовному делу бывшего заместителя главы СК России по Свердловской области Михаила Бусылко продолжают поступать апелляции. Одну из них подал прокурор.

В середине ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес новый приговор по "делу Бусылко". Экс-силовика признали виновным во взяточничестве, он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Еще один фигурант, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, получил восемь лет и четыре месяца колонии. А адвокат Владислав Вострецов был приговорен к семи годам за посредничество во взяточничестве. Суд также лишил Бусылко звания полковника юстиции, а Чуличкова – старшего советника юстиции.

Во вторник, 28 ноября, на приговор поступили две апелляционные жалобы – обе были поданы стороной защиты. Как сообщается в электронной картотеке Ленинского райсуда, 29 ноября поступили еще две апелляции. Одну из них подал защитник, еще одну – представитель прокуратуры. Дата рассмотрения всех жалоб пока не назначена.

Напомним, что Бусылко, Чуличков и Вострецов арестованы до января 2024 года.