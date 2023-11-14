В Екатеринбурге суд вынес новый приговор фигурантам "дела Бусылко"

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес новый приговор по уголовному делу бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко о взятке. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима, передает корреспондент Накануне.RU.

Экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков получил восемь лет и четыре месяца колонии строгого режима. Адвокат Владислав Вострецов приговорен к семи годам колонии за посредничество во взяточничестве.

Суд также лишил Бусылко звания полковника юстиции, Чуличкова - старшего советника юстиции.

Напомним, в 2021 году Бусылко и Чуличков были осуждены за взяточничество, а Вострецов – за мошенничество (эту статью затем исключили из обвинения) и посредничество во взятке. В начале 2023 года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен – решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Материалы направили обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Процесс стартовал 7 марта, после чего заседания переносили несколько раз.

Отметим, что 27 сентября Бусылко, Чуличкову и Вострецову был продлен срок содержания под стражей до 10 января 2024 года.