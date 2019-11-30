16 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Михаил Бусылко (2019) | Фото: СКР

Первого замглавы свердловского СКР задержали по подозрению во взятке

Накануне задержан по подозрению во взяточничестве первый заместитель руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области полковник юстиции Михаил Бусылко, в разное время также занимавший пост руководителя СУ СКР с приставкой "и.о.". Об этом Накануне.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

По его сведениям, дело расследует Четвертое управление СКР (Екатеринбург). Отметим, что недавно Владимир Путин решил сменить руководство этого ведомства. Сегодня следствие будет ходатайствовать об аресте Михаила Бусылко.

Михаил Бусылко родился 28 мая 1976 года в Свердловске, окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА), как указано на сайте СКР, неоднократно поощрялся за успешную службу в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.

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Первого замглавы свердловского СКР задержали по подозрению во взятке

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Теги: Михаил Бусылко, взятка



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