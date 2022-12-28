Обвиняемая в детоубийстве в ЖК "Бажовский" заявила, что находилась под наркотиками

Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве своих троих детей в ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге, признала, что была в момент убийства под наркотиками. Об этом заявил ее адвокат Олег Грязютин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Сейчас пройдет судебная психоделическая экспертиза, и будет все ясно. Вину частично признает. Насколько она в себе, непонятно - она постоянно меняет свои показания, потому что сильный стресс", - рассказал журналистам адвокат, добавив, что пока неизвестно, сама ли Петрова принимала наркотики.

Сегодня обвиняемой избирают меру пресечения.

26 декабря в Екатеринбурге мать убила своих детей, посчитав, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" и в ее чад. Семья с тремя детьми жила в ЖК "Бажовский", считалась благополучной, отец в прошлом работал в органах, а мать — дочь настоятельницы монастыря в Козельске и якобы работала в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области.