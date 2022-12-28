Адвокат: обвиняемой в детоубийстве екатеринбурженке подливали наркотик

Екатеринбурженке Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве своих троих детей, могли подливать наркотик. Об этом заявил адвокат женщины Олег Грязютин на суде, где ей избирают меру пресечения.

По его словам, на протяжении 10 дней супружеская чета в квартире в ЖК "Бажовский" "водила хороводы, изгоняя бесов". По данным защитника, на протяжении всего этого времени супруг избивал Анастасию, также "изгоняя нечисть", а неизвестный (который пока не раскрывается следствием) подливал женщине некий наркотик.

Грязютин уточнил, что после супруг Анастасии покинул дом и позднее был задержан в Свердловской области в рамках уголовного дела. В это время женщина, по словам адвоката, и задушила своих детей. Вопреки ранее появившейся информации, ножевых ранений на телах детей не обнаружено.

Сейчас Анастасия сильно раскаивается в содеянном. Грязютин заявил, что будет настаивать на лечении своей подзащитной.

Напомним, ранее Петрова, обвиняемая в расправе над тремя детьми в ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге, признала, что была в момент убийства под наркотиками. Сегодня Ленинский районный суд избирает ей меру пресечения.