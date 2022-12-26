В ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге мать убила троих детей

Сегодня в жилом комплексе "Бажовский" в центре Екатеринбурга мать убила своих троих детей. Об этом сообщают "Вечерние ведомости".

Трагедия произошла в квартире на 15 этаже. По предварительным данным, мать была уверена, что в ее детей - девочку 5 месяцев и мальчиков 10 и 15 лет вселились бесы. В СМИ также сообщают, что для убийства женщина могла использовать провод.

Сейчас на место прибыли сотрудники полиции и регионального СКР. По словам очевидцев, из квартиры в наручниках вывели мужчину и женщину.

В пресс-службе СКР Накануне.RU сообщили, что пока уточняют детали происшествия.