Была под наркотиками. Стали известны анализы матери, подозреваемой в детоубийстве в ЖК "Бажовский"

Как показали результаты анализа мочи 37-летней екатеринбурженки, подозреваемой в убийстве троих детей в ЖК "Бажовский", женщина была под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования.

Напомним, по предварительным данным, 26 декабря мать семейства задушила свою 5-месячную дочь, 10-летнего, а после и 15-летнего сына. По словам женщины, в ее детей вселились бесы. После задержания ее в невменяемом состоянии доставили в наркологический диспансер. По словам источника, в моче обнаружился один из распространенных дешевых наркотиков.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более малолетних). Для осмотра места происшествия применялась современная криминалистическая техника для фиксации следов совершенного преступления и назначения по ним экспертиз.

"Совместно с коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери, 1985 г.р., находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены", - заявил ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.