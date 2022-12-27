Была под наркотиками. Стали известны анализы матери, подозреваемой в детоубийстве в ЖК "Бажовский"

27 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: www.kakprosto.ru

Была под наркотиками. Стали известны анализы матери, подозреваемой в детоубийстве в ЖК "Бажовский"

Как показали результаты анализа мочи 37-летней екатеринбурженки, подозреваемой в убийстве троих детей в ЖК "Бажовский", женщина была под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования.

Напомним, по предварительным данным, 26 декабря мать семейства задушила свою 5-месячную дочь, 10-летнего, а после и 15-летнего сына. По словам женщины, в ее детей вселились бесы. После задержания ее в невменяемом состоянии доставили в наркологический диспансер. По словам источника, в моче обнаружился один из распространенных дешевых наркотиков.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более малолетних). Для осмотра места происшествия применялась современная криминалистическая техника для фиксации следов совершенного преступления и назначения по ним экспертиз.

Новые дома на ул. Бажова в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Совместно с коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери, 1985 г.р., находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены", - заявил ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: ЖК Бажовский, детоубийство, анализы, наркотик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.12.2022 08:56 Мск Глава СКР взял на контроль расследование детоубийства в ЖК "Бажовский"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.12.2022 18:40 Мск Началось расследование обстоятельств гибели детей в Екатеринбурге
Ранее 26.12.2022 16:16 Мск СК возбудил уголовное дело после детоубийства в ЖК "Бажовский"
Ранее 26.12.2022 15:46 Мск В ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге мать убила троих детей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети