Жительнице Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве троих детей

Жительнице Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве трех несовершеннолетних детей.

По версии следствия, женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в уральской столице, убила троих своих детей 2007, 2012 и 2022 годов рождения. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более малолетних, заведомо находящихся в беспомощном состоянии). Наказание за это особо тяжкое преступление составляет до 20 лет лишения свободы.

Как отметили в СКР, по делу продолжается сбор и закрепление доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические и другие. Также в отношении женщины будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. В ближайшее время в СК намерены обратиться в суд с ходатайством о ее заключении под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина находилась под воздействием наркотических веществ. Расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.