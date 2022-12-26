Началось расследование гибели детей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за убийства трех детей возбуждено уголовное дело (по ч.2 ст.105 УК РФ), сообщает СКР.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят в частности, сотрудники криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России.

Напомним, трагедия произошла сегодня в ЖК "Бажовский" в квартире на 15 этаже. По предварительным данным, мать была уверена, что в ее детей - девочку пяти месяцев и мальчиков 10 и 15 лет вселились бесы. В СМИ также сообщают, что для убийства женщина могла использовать провод. По словам очевидцев, из квартиры в наручниках вывели мужчину и женщину.