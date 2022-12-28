30 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

Муж обвиняемой в детоубийстве екатеринбурженки проходит по делу как свидетель

Супруг жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве своих троих детей, подходит по делу как свидетель. Об этом журналистам рассказал следователь по особо важным делам 3 отдела по ОВД СКР по Свердловской области Михаил Коуров.

Ранее адвокат екатеринбурженки заявлял, что ее мужа якобы задержали в рамках уголовного дела. Он также рассказывал, что, со слов подзащитной, супруг на протяжении 10 дней до трагедии избивал ее, "изгоняя бесов".

Сегодня Ленинский районный суд отправил Петрову в СИЗО до 26 февраля 2023 года. Ранее женщине было предъявлено обвинение в детоубийстве. Сама она уверяет, что в момент преступления находилась под наркотиками.

Теги: суд, СК, убийство, дети, свидетель



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