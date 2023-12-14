14 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Приговор екатеринбурженке, обвиняемой в убийстве троих детей, огласят в следующем году

Приговор по уголовному делу об убийстве матерью своих детей в Екатеринбурге будет вынесен в следующем году.

Трагедия случилась в конце декабря 2022 года. По версии следствия, мать убила трех своих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в ее чад.

Как рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте происшествия в те декабрьские дни работала группа оперативников уголовного розыска полиции, которые опрашивали соседей и собственника квартиры, в которой произошло это ЧП.

"Также сотрудники МВД проводили подворно-поквартирный обход. Личности погибших детей и их матери, находившейся в декретном отпуске, также были установлены представителями МВД", - отметил полковник Горелых.

Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве своих детей(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Александр Сапегин, по делу было допрошено свыше 20 свидетелей. Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что женщина не может осознавать характер своих действий и руководить ими. В связи с этим она нуждается в принудительном лечении в медорганизации. Материалы дела были направлены в суд для решения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера.

место убийства троих детей в ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Следственный комитет РФ

Суд начался в понедельник, 11 декабря. За это время прошло три заседания. На последнем из них, которое состоялось накануне, было принято решение о переносе процесса на 2024 год. Следующее заседание назначено на 23 января.

Напомним, что срок ареста женщины истекает 25 декабря. Теперь он будет продлен. Оглашение приговора состоится в следующем году.

Теги: дети, убийство, суд, приговор


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