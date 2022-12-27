Глава СКР взял на контроль расследование детоубийства в ЖК "Бажовский"

Председатель СКР Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования убийства троих детей в ЖК "Бажовский". В убийстве подозревается 37-летняя мать несовершеннолетних, по словам которой, в ее детей "вселились бесы".

Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 26 декабря. По предварительным данным, от рук женщины погибли ее 5-месячнаяя дочь, а также 10-летний и 15-летний сыновья.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому представить доклад об уже проведенной следователями работе. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Как показали результаты анализа мочи екатеринбурженки, женщина была под воздействием наркотических веществ.