27 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР взял на контроль расследование детоубийства в ЖК "Бажовский"

Председатель СКР Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования убийства троих детей в ЖК "Бажовский". В убийстве подозревается 37-летняя мать несовершеннолетних, по словам которой, в ее детей "вселились бесы".

Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 26 декабря. По предварительным данным, от рук женщины погибли ее 5-месячнаяя дочь, а также 10-летний и 15-летний сыновья.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому представить доклад об уже проведенной следователями работе. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Как показали результаты анализа мочи екатеринбурженки, женщина была под воздействием наркотических веществ.

Теги: ЖК Бажовский, Бастрыкин, детоубийство



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