СК возбудил уголовное дело после детоубийства в ЖК "Бажовский"

Правоохранители прокомментировали инцидент, произошедший сегодня в ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге. Мать убила своих троих детей - девочку 5 месяцев и мальчиков 10 и 15 лет. По предварительной информации, женщина решила, что в ее детей вселились бесы.

В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили Накануне.RU, что после трагедии возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более малолетних). Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Для осмотра места происшествия применяется современная криминалистическая техника для фиксации следов совершенного преступления и назначения по ним экспертиз.

Следователи истребуют характеризующий материал в отношении семьи. В ходе следствия также выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.

"На месте происшествия работает группа оперативников уголовного розыска полиции, опрашиваются соседи и собственник квартиры, в которой произошло убийство, также сотрудники МВД проводят подворно-поквартирный обход. Кроме того, выясняется, не состояла ли на учёте семья, устанавливаются причины проживания в съёмной квартире и иные обстоятельства. Совместно с нашим коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери, 1985 г.р., находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области также заявили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. Региональный прокурор Борис Крылов выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов.