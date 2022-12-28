Обвиняемую по делу о детоубийстве в ЖК "Бажовский" отправили в СИЗО

Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве своих троих детей, отправили в СИЗО, передает корреспондент Накануне.RU из зала Ленинского районного суда.

В СИЗО женщина пробудет до 26 февраля включительно. Свою вину в преступлении она признала не полностью. По словам адвоката Олега Грязютина, она также признала, что в момент убийства была под воздействием наркотических веществ.

Петрову доставили в суд в черной куртке с капюшоном и маске. Лицо представителям СМИ женщина намеренно не показывала. Процесс по просьбе сторон закрыли от прессы по причине неразглашения личных данных и подробностей жизни подсудимой и ее детей.