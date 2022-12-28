30 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Обвиняемую по делу о детоубийстве в ЖК "Бажовский" отправили в СИЗО

Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве своих троих детей, отправили в СИЗО, передает корреспондент Накануне.RU из зала Ленинского районного суда.

В СИЗО женщина пробудет до 26 февраля включительно. Свою вину в преступлении она признала не полностью. По словам адвоката Олега Грязютина, она также признала, что в момент убийства была под воздействием наркотических веществ.

Петрову доставили в суд в черной куртке с капюшоном и маске. Лицо представителям СМИ женщина намеренно не показывала. Процесс по просьбе сторон закрыли от прессы по причине неразглашения личных данных и подробностей жизни подсудимой и ее детей.

Теги: детоубийство, жк бажовский



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Развитие сюжета:

Ранее 28.12.2022 15:04 Мск Муж обвиняемой в детоубийстве екатеринбурженки проходит по делу как свидетель

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