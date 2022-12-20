20 Декабря 2022
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Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ненавидящую "воблу" тюменку все же оштрафовали за дискредитацию армии

Сегодня Центральный районный суд Тюмени признал виновной Алису Климентову в административном правонарушении (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ее оштрафовали на 30 тыс. руб.

24 сентября Алиса Климентова на городской площади она написала синим мелом "НЕТ В***Е". За это в отношении тюменки был составлен протокол, однако в суде Климентова сообщила, что имела в виду "НЕТ ВОБЛЕ" и объяснила, свой поступок личной неприязнью к этому виду рыб.

Алиса Климентова(2022)|Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу в связи с отсутствием в действиях тюменки состава административного правонарушения.

Однако правоохранители обжаловали это решение, сообщив, что суд не учел наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что Климентова своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации. Апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение.

Теги: нет вобле, рыба, суд, дискредитация армии



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