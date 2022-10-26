26 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Оправдательный приговор тюменке, протестовавшей против воблы, могут обжаловать

Оправдательный приговор тюменке Алисе Климентовой, протестовавшей против воблы, могут обжаловать из-за надписи на асфальте. Об этом сообщает "МК".

Ранее жительницу областной столицы пытались привлечь по статье КоАП о "дискредитации ВС РФ" после того, как 24 сентября на городской площади она написала синим мелом "НЕТ В***Е". За это в отношении тюменки был составлен протокол, однако в суде Климентова сообщила, что имела в виду "НЕТ ВОБЛЕ" и объяснила, свой поступок личной неприязнью к этому виду рыб. На судебном заседании никак не опровергли данные ей показания, а доказательства полиции сочли недостаточно достоверными.

Однако, по данным издания, УМВД по Тюмени подало жалобу и заявило, что Климентьева, якобы все же участвовала в акции против мобилизации. Сообщается, что Климентова якобы также нарисовала мелом символ "пацифик". Он "означает международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения". В этой связи тюменское МВД сделало вывод, что действия гражданки были направлены на "выражение несогласия с объявленной частичной мобилизацией".

Теги: нет вобле, рыба, суд



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Ранее 13.10.2022 09:11 Мск Нет вобле! Тюменку, ненавидящую рыбу, оправдали по делу о дискредитации армии


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