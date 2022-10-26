Оправдательный приговор тюменке, протестовавшей против воблы, могут обжаловать

Оправдательный приговор тюменке Алисе Климентовой, протестовавшей против воблы, могут обжаловать из-за надписи на асфальте. Об этом сообщает "МК".

Ранее жительницу областной столицы пытались привлечь по статье КоАП о "дискредитации ВС РФ" после того, как 24 сентября на городской площади она написала синим мелом "НЕТ В***Е". За это в отношении тюменки был составлен протокол, однако в суде Климентова сообщила, что имела в виду "НЕТ ВОБЛЕ" и объяснила, свой поступок личной неприязнью к этому виду рыб. На судебном заседании никак не опровергли данные ей показания, а доказательства полиции сочли недостаточно достоверными.

Однако, по данным издания, УМВД по Тюмени подало жалобу и заявило, что Климентьева, якобы все же участвовала в акции против мобилизации. Сообщается, что Климентова якобы также нарисовала мелом символ "пацифик". Он "означает международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения". В этой связи тюменское МВД сделало вывод, что действия гражданки были направлены на "выражение несогласия с объявленной частичной мобилизацией".