СВР: В США начали расследование связей Украины с мексиканскими наркокартелями

Правоохранительные органы США во время расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима главы Украины Владимира Зеленского.

Американцы выявили, что преступные группировки долго направляли своих боевиков на Украину для обучения навыкам сборки и использования беспилотников в боевых условиях. Установлены не менее 80 человек, которые прошли соответствующую подготовку в составе ВСУ. Плата за такое "образование" перечислялась близким к Зеленскому чиновникам из денег, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ в США.

В офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой. С учетом этого сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры, сообщает Служба внешней разведки России.