Нет вобле! Тюменку, ненавидящую рыбу, оправдали по делу о дискредитации армии

13 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Нет вобле! Тюменку, ненавидящую рыбу, оправдали по делу о дискредитации армии

Жительницу Тюмени Алису Климентову оправдали по административному делу о дискредитации российской армии. Как следует из картотеки Центрального районного суда, в отношении женщины было возбуждено дело ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

24 сентября Алиса Климентова написала на асфальте синим мелком "НЕТ В***Е". За это в отношении тюменки был составлен протокол, однако в суде Климентова сообщила, что имела в виду "НЕТ ВОБЛЕ" и объяснила, свой поступок личной неприязнью к этому виду рыб. На судебном заседании никак не опровергли данные ей показания, а доказательства полиции сочли недостаточно достоверными.

Рассмотрение состоялось накануне. На сайте итоги пока не опубликованы, однако telegram-канал "Тюмень — богатый регион!" опубликовал текст судебного постановления.

"Производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения", — написано в постановлении суда.

Суд также постановил вернуть женщине конфискованную коробку с мелками.

Теги: нет вобле, рыба, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети