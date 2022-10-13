Нет вобле! Тюменку, ненавидящую рыбу, оправдали по делу о дискредитации армии

Жительницу Тюмени Алису Климентову оправдали по административному делу о дискредитации российской армии. Как следует из картотеки Центрального районного суда, в отношении женщины было возбуждено дело ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

24 сентября Алиса Климентова написала на асфальте синим мелком "НЕТ В***Е". За это в отношении тюменки был составлен протокол, однако в суде Климентова сообщила, что имела в виду "НЕТ ВОБЛЕ" и объяснила, свой поступок личной неприязнью к этому виду рыб. На судебном заседании никак не опровергли данные ей показания, а доказательства полиции сочли недостаточно достоверными.

Рассмотрение состоялось накануне. На сайте итоги пока не опубликованы, однако telegram-канал "Тюмень — богатый регион!" опубликовал текст судебного постановления.

"Производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения", — написано в постановлении суда.

Суд также постановил вернуть женщине конфискованную коробку с мелками.