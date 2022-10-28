28 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Полицейские обжаловали оправдательный приговор тюменке, ненавидящей воблу

Полиция Тюмени обжаловала приговор Алисе Климентовой, протестовавшей против воблы. Об этом Накануне.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Сегодня в Центральный районный суд поступила апелляционная жалоба инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Тюмени на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. от 12 октября 2022 года. В жалобе заявитель просит отменить решение суда и вернуть дело на новое рассмотрение, поскольку полагает, что суд не учел наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что Алиса К. своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее жительницу областной столицы пытались привлечь по статье КоАП о "дискредитации ВС РФ" после того, как 24 сентября на городской площади она написала синим мелом "НЕТ В***Е". За это в отношении тюменки был составлен протокол, однако в суде Климентова сообщила, что имела в виду "НЕТ ВОБЛЕ" и объяснила, свой поступок личной неприязнью к этому виду рыб. На судебном заседании никак не опровергли данные ей показания, а доказательства полиции сочли недостаточно достоверными.

Теги: нет вобле, рыба, суд



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Ранее 26.10.2022 08:56 Мск Оправдательный приговор тюменке, протестовавшей против воблы, могут обжаловать
Ранее 13.10.2022 09:11 Мск Нет вобле! Тюменку, ненавидящую рыбу, оправдали по делу о дискредитации армии


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