Полицейские обжаловали оправдательный приговор тюменке, ненавидящей воблу

Полиция Тюмени обжаловала приговор Алисе Климентовой, протестовавшей против воблы. Об этом Накануне.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Сегодня в Центральный районный суд поступила апелляционная жалоба инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Тюмени на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. от 12 октября 2022 года. В жалобе заявитель просит отменить решение суда и вернуть дело на новое рассмотрение, поскольку полагает, что суд не учел наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что Алиса К. своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее жительницу областной столицы пытались привлечь по статье КоАП о "дискредитации ВС РФ" после того, как 24 сентября на городской площади она написала синим мелом "НЕТ В***Е". За это в отношении тюменки был составлен протокол, однако в суде Климентова сообщила, что имела в виду "НЕТ ВОБЛЕ" и объяснила, свой поступок личной неприязнью к этому виду рыб. На судебном заседании никак не опровергли данные ей показания, а доказательства полиции сочли недостаточно достоверными.