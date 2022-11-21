В Тюмени направлено на новое рассмотрение дело горожанки, ненавидящей воблу

Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Тюмени на прекращение производства по делу тюменки Алисы Климентовой.

Ранее Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу в связи с отсутствием в действиях тюменки состава административного правонарушения. В жалобе инспектор просит отменить решение суда и вернуть дело на новое рассмотрение, поскольку полагает, что суд не учел наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что Климентова своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации. Апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, жительницу областной столицы пытались привлечь по статье КоАП о "дискредитации ВС РФ" после того, как 24 сентября на городской площади она написала синим мелом "НЕТ В***Е". За это в отношении тюменки был составлен протокол, однако в суде Климентова сообщила, что имела в виду "НЕТ ВОБЛЕ" и объяснила, свой поступок личной неприязнью к этому виду рыб. На судебном заседании никак не опровергли данные ей показания, а доказательства полиции сочли недостаточно достоверными.