28 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Тюменский областной суд

Бывший адвокат Бережного опубликовала материалы по делу об убийстве маленькой тюменки

Покинувшая Россию адвокат Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, в своем telegram-канале опубликовала материалы судебно-медицинской экспертизы. На снимках представлены вещи, в которые была завернута убитая девочка, а также фото трупа ребенка, передает корреспондент Накануне.RU.

Адвокат утверждает, что скотч на руках ребенка был скручен в веревку, чтобы его невозможно было снять или разорвать. По мнению Шиховой, "на скорую руку скотч на руках сопротивляющегося ребенка не закрутишь". По ее словам, это сделал человек, который понимал, что делает.

Также Елена Шихова утверждает, что кусок ковра, который якобы был из квартиры Бережного и в который был завернут труп девочки, оказался сухой и чистый.

"Ковер то практически чистый. Кроме того, на нем присутствуют характерные заломы, будто в него не труп на 1,5 месяца завернули, а лежал он в кладовке, сложенный в несколько раз. Ковер-то якобы был в коробке. А коробка в труху промокла. А ковер чистый с заломами. На сыром паласе заломов бы не было. Тем более горизонтальных", – пишет адвокат.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. После, судья Наталья Жукова заявила о самоотводе.

Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, а Виталий Бережной будет этапирован в Москву.

Теги: Виталий Бережной, Елена Шихова, Настя М, Верховный суд



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