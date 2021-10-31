31 Октября 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
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Отец погибшей в Тюмени школьницы Насти М. решил бороться за родительские права

Отец погибшей в Тюмени школьницы Насти М. решил бороться за родительские права. Об этом сообщает telegram-канал "ЧС Тюмень".

Ранее отец девочки был не против лишения родительских прав. Однако по словам юриста, это связано с шоковым состоянием, после того как в середине августа было найдено тело Насти М. Сейчас ситуация изменилась.

Мужчина считает, что иск в отношении него был подан незаконно и безосновательно.

Заседание суда по лишению родительских прав семьи М. состоялось 29 октября. В семье есть еще двое несовершеннолетних, опеку над которыми ранее хотела взять старшая сестра Татьяна. По каким-то причинам оформлять опеку над своими младшими братом и сестрой девушка передумала.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтёры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора.

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Отец погибшей в Тюмени школьницы Насти М. решил бороться за родительские права

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Теги: отец, Настя М., лишение родительских прав



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