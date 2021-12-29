Супруга предполагаемого убийцы восьмилетней тюменки заявила, что ее муж сознался в убийстве под пытками

Жена Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти М., заявила о фальсификации уголовного дела в отношении ее мужа, сообщает РБК-Тюмень.

Она записала видеообращение к главам силовых структур России, в котором рассказала о том, что ее мужа заставили дать признательные показания под пытками, а само расследование было сфальсифицировано.



"Мой муж был задержан 25 августа 2021 года, и в этот же день дал, якобы признательные показания. После этого на свидании в СИЗО он также пытался убедить меня в том, что совершил это преступление, но при этом выглядел запуганным и подавленным. Я с самого начала не верила в то, что Виталий причастен к этому преступлению, так как в день исчезновения Насти Муравьевой я была с ним на связи по телефону весь день и он не был в состоянии опьянения, как утверждает следствие", — говорит женщина.

Она выписала детализацию звонков своего супруга, который, по словам женщины в тот день находился на работе. О пытках муж ей рассказал во время одной из встреч, устроенных следователями.



"Сначала мой муж громко повторил мне ранее сказанное в СИЗО и убеждал отказаться от адвоката, но когда оперативные сотрудники отвлеклись, Виталий успел рассказать мне детали его задержания. 29 августа его вместе с другими рабочими из цеха привезли в ОРЧ на улицу Тульскую, для экспертизы ДНК. После взятия анализов его увели в подвал и начали пытать электрическим током, заставляя признаться в убийстве и изнасиловании девочки. Это продолжалось несколько часов. В ходе пыток на Виталии были порваны шорты и футболка, в которых он приехал в отделение. Как я позже узнала, в то время, когда его пытали, в его квартире на улице Судостроителей уже происходил обыск. Вместо порванной одежды сотрудники полиции выдали Виталию свою одежду. На это я обратила внимание когда смотрела видео со следственными действиями", — рассказала жена Виталия Бережного.



Также женщина обратила внимание на то, что оперативный сотрудник во время следственного эксперимента все время тянул Виталия за собой, прикованного наручниками, как бы показывая ему, куда идти. Женщина просит обеспечить всестороннее и объективное расследование уголовного дела и предполагает, что его фальсификация связана с широким общественным резонансом.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места её жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел, то спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого была опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора.



