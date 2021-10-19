19 Октября 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Виталий Бережной (2021) | Фото: Тюменский областной суд

Адвокат не смог обжаловать арест Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки

В Тюмени адвокат Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти М., пытался добиться для своего подзащитного домашнего ареста. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

Апелляционную жалобу на решение Тюменского районного суда о продлении срока содержания под стражей рассматривал Тюменский областной суд. Свое ходатайство адвокат мотивировал тем, что "его подзащитный не намерен скрываться от органов следствия, уничтожать вещественные доказательства по делу, а также воздействовать на свидетелей".

Однако суд, с учетом тяжести предъявленного обвинения, не усматривает оснований для изменения меры пресечения и оставил без изменения решение районного суда, а жалобу без удовлетворения.

Виталий Бережной останется в СИЗО до 1 декабря.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтёры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора.

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Адвокат не смог обжаловать арест Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки

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Теги: Виталий Бережной, суд, убийство, Настя М



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