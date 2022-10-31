Все мероприятия по мобилизации завершены, повестки больше вручать не будут, - Минобороны

В Минобороны РФ рассказали о деталях завершения в России частичной мобилизации.

Генштаб направил указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении частичной мобилизации. Все мероприятия, связанные с призывом граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются.

Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мобилизации, переходят в работу по прежнему назначению. Весь личный состав военных комиссариатов, задействованный для обеспечения частичной мобилизации, с 31 октября возвращается к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Работа военкоматов по комплектованию армии будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.