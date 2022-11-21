В Кремле "не обсуждают" возможность второй волны мобилизации

В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в РФ.

"Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, его цитирует "Интерфакс".

Так он ответил на просьбу прокомментировать появляющиеся в Telegram-каналах сообщения о возможности проведения в России второй волны мобилизации.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации