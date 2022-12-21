Второй волны мобилизации не будет, этой темы нет в повестке, - Матвиенко

Спикер Совфеда Федерации Валентина Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации.

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"Второй волны мобилизации не будет. Эта тема не обсуждается. Ее нет в повестке", - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации