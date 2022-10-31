В Кремле сообщили, когда Путин завершит мобилизацию

Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации.

"Мы проинформируем вас дополнительно", - цитирует РИА Новости ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос, будет ли указ президента РФ о завершении частичной мобилизации.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизации. По его словам, 300 тыс. человек мобилизовано, задание президента выполнено. В действующие войска направлены 82 тыс. призванных, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тыс. человек. Других мобилизационных заданий не планируется.