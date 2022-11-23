23 Ноября 2022
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Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Депутаты трех фракций Мосгордумы подготовили обращение к Путину с требованием издать указ о завершении мобилизации

Депутаты трех фракций Мосгордумы – Евгений Ступин (КПРФ), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия – За правду") и Максим Круглов ("Яблоко") внесли в городской парламент проект обращения от МГД к президенту России с призывом издать указ о завершении частичной мобилизации.

"Обратили внимание на то, что несмотря на заявления министра обороны и президента, официально частичная мобилизация не завершена. Необходимо устранить этот правовой пробел, что принесет спокойствие в миллионы семей по всей России", - написал в своем Telegram-канале Ступин, являющийся юристом.

Сам Путин ранее отказался подписывать такой документ, объявив о завершении мобилизации только на словах. "Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена", - уверял президент в октябре.

Теги: мосгордума, мобилизация, указ, депутаты



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