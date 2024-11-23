Песков сообщил, обсуждают ли в Кремле мобилизацию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, обсуждает ли Кремль мобилизацию.

"О мобилизации речи никакой не ведется", - сказал РИА Новости политик.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября 2023 г. Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации.