31 Октября 2022
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Шойгу объявил об окончании мобилизации

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Общество В России
Фото: скриншот из видео с соцсетей

Из России начали выпускать граждан, ранее подлежавших мобилизации, — Baza

Из России начали выпускать мужчин, ранее подлежавших частичной мобилизации, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, их удалили из базы, которой пользовались пограничники.

В пример издание приводит парня по имени Валентин, которому на днях запретили выезд из страны до 2222 года. Сообщается, что сегодня его пропустили через российско-финскую границу. Теперь он может вернуться на учебу в Финляндию.

Baza уточняет, что списки на границах начали действовать почти сразу после объявления о мобилизации.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизации.

По его словам, 300 тысяч человек мобилизовано, задание президента выполнено. Других мобилизационных заданий не планируется.

Теги: мобилизация, списки, пограничники



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