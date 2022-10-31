Из России начали выпускать граждан, ранее подлежавших мобилизации, — Baza
Из России начали выпускать мужчин, ранее подлежавших частичной мобилизации, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, их удалили из базы, которой пользовались пограничники.
В пример издание приводит парня по имени Валентин, которому на днях запретили выезд из страны до 2222 года. Сообщается, что сегодня его пропустили через российско-финскую границу. Теперь он может вернуться на учебу в Финляндию.
Baza уточняет, что списки на границах начали действовать почти сразу после объявления о мобилизации.
Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизации.
По его словам, 300 тысяч человек мобилизовано, задание президента выполнено. Других мобилизационных заданий не планируется.