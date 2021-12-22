23 Декабря 2021
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Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства (2021) | Фото: kremlin.ru

У Путина высокий уровень антител

У президента России Владимира Путина высокий уровень антител к коронавирусу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24".

"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, президент привился от коронавируса весной. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй - 14 апреля. Позже глава государства сообщил, что привился "Спутником V".

В ноябре появилась информация о ревакцинации президента.

Теги: Путин, Песков, антитела



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