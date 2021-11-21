22 Ноября 2021
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Владимир Путин (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин испытает на себе назальную вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин изъявил желание поучаствовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. Такое заявление глава государства сделал на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым, которая состоялась после ревакцинации президента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

По словам Логунова, назальная форма вакцины будет выпущена в ближайшее время, после клинических исследований. На вопрос Путина, может ли он принять участие в этом эксперименте, ученый ответил утвердительно, уточнив, что нужно подписать согласие. Путин выразил готовность сделать это сегодня.

В октябре Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Отмечается, что эта вакцина не заменит обычную прививку, а дополнит ее.



Теги: назальная вакцина, Путин, испытания



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