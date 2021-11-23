Гинцбург не исключил сокращение сроков испытаний назальной вакцины

Сроки клинических исследований интраназальной вакцины "Спутника V" от коронавируса могут быть сокращены.

Как сообщил глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, это связано с тем, что оригинальный препарат уже показал себя в прививочных кампаниях в РФ и за рубежом. По словам ученного, уже решен вопрос финансирования. "Тот дизайн исследования, который сейчас есть, предполагает, что мы вообще создаём новую вакцину, и он очень длительный", — сказал Гинцбург, сообщает "Интерфакс".

Напомним, президент РФ Владимир Путин изъявил желание поучаствовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. Такое заявление глава государства сделал на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым.